Новости Одессы и Одесской области

В Украину придет потепление: синоптики назвали дату

В Украину придет потепление: синоптики назвали дату

В Украине резко потеплеет уже в ближайшее время. В части страны температура воздуха поднимется до +9.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Начнется все в западных областях, уже в субботу, 20 февраля. Там будет до +6 днем, но ночью – до -11. А в воскресенье, 21 февраля, на западе страны прогнозируют солнечную погоду, днем будет +2+9, а ночью -5+3. ВВ Закарпатской области днем будет +7+9 днем.

Температура воздуха днем на востоке составит -1+1, а ночью -5-8. В южных регионах днем будет +2+5, а ночью -3+1. В центральных регионах днем прогнозируют -2+3, а ночью -1-3.

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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