Погода в Одессе 18 сентября: вот и лето прошло…

Завтра, в пятницу, 17 сентября, в Одессе ожидается Облачно с прояснениями. Дождь, гроза.
Ветер ночью южный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, днем западный 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16 °С, днем 22-24 °С.
По Одесской области
Облачно с прояснениями. Дождь, гроза.
Ветер ночью южный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, днем западный 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18 °С, днем 22-27 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Обратите внимание, что на 18 сентября в Одессе ожидаются дожди и ветер, городскиете власти призывают по возможности оставаться дома.