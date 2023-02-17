Погода в Одессе 18 февраля: ветрено, но тепло

По прогнозам, завтра, в субботу, в Одессе и Одесской области будет ветрено и, возможно, немного дождливо. Тем не менее, дневная температура воздуха с каждым днем все выше.
Погода в Одессе 18 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С выше нуля.
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Погода в Одесской области 18 февраля
По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.