Одесситам обещают ветреную и штормовую субботу 18 февраля

Завтра, в субботу, 18 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы юго-западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщают в мэрии города, ссылаясь на информацию Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Водителей просят не оставлять свой транспорт под деревьями и линиями электропередач.

Кроме того, одесситам напоминают: из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. Поэтому находиться на пляжах сейчас крайне небезопасно.

В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае нельзя их трогать. Необходимо безотлагательно сообщать о находке соответствующие службы по номеру 102.