Завтра, в воскресенье, 17 октября, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-15 градусов.
Погода в Одесской области 17 октября
В Одесской области 17 октября будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем она поднимется до плюс10-15 градусов.
На автодорогах области видимость хорошая.
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