Погода в Одессе 17 ноября: тепла не будет?

Завтра, в среду, 17 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют достаточно прохладную погоду. Ночью возможны заморозки.
Погода в Одессе 17 ноября
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Ночью ожидается 0-2 градусов мороза, днем температура воздуха поднимется до 4-6 градусов выше нуля.
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Погода в Одесской области 17 ноября
На среду, 17 ноября, в Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов мороза, на юге до 3 градусов тепла, днем 3-8 тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.