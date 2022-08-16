Погода в Одессе 17 августа: снова гроза, дождь и ветер

В среду 17 августа в Одессе и области ожидается гроза. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение:
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
В целом 17 августа 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер южный, 5-10 м/с, днем во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер южный, 5-10 м/с, днем во время грозы местами шквал 15-20 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С.
На дорогах области видимость во время дождя 2-4 км.