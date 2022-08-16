Погода в Одессе 17 августа: снова гроза, дождь и ветер

В среду 17 августа в Одессе и области ожидается гроза. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение:

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате дождя и сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

В целом 17 августа 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с, днем ​​во время грозы шквал 15-20 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области видимость во время дождя 2-4 км.