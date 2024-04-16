Погода в Одессе 17 апреля: похолодает ли в среду

По прогнозам синоптиков, завтра, в среду, 17 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь.
Прогноз погоды в Одессе на 17 апреля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в эту среду в Одессе облачно с прояснениями. Днем возможен дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С тепла, днем воздух прогреется до 21-23°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 17 апреля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем дождь, местами гроза.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 19-24°С тепла.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Автор фото: Александр Бурлак