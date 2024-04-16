Погода в Одесі 17 квітня: чи похолодає у середу

За прогнозами синоптиків, завтра, у середу, 17 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 17 квітня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, цієї середи в Одесі хмарно з проясненнями. Вдень можливий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°С тепла, вдень повітря прогріється до 21-23°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 17 квітня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень дощ, місцями гроза.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 19-24°С тепла.
На дорогах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Автор фото: Олександр Бурлак