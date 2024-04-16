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Погода в Одесі 17 квітня: чи похолодає у середу

Погода в Одесі 17 квітня: чи похолодає у середу

За прогнозами синоптиків, завтра, у середу, 17 квітня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ.

Прогноз погоди в Одесі на 17 квітня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, цієї середи в Одесі хмарно з проясненнями. Вдень можливий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С тепла, вдень повітря прогріється до 21-23°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 17 квітня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ. Вдень дощ, місцями гроза.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 19-24°С тепла.

На дорогах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Автор фото: Олександр Бурлак

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Редакція ПРОФІЛЬ
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