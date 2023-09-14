Погода в Одессе: 15 сентября ожидается гроза и порывистый ветер

В пятницу, 15 сентября, синоптики прогнозируют в Одессе и области облачную погоду с прояснениями. Также в Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют ночью порывистый ветер, а днем кратковременный дождь с грозой.
Прогноз погоды в Одессе 15 сентября
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 15 сентября
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
Ветер ночью юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с, днем северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 24-29°С.