Погода в Одесі: 15 вересня очікується гроза та поривчастий вітер

У п’ятницю, 15 вересня, синоптики прогнозують в Одесі та області хмарну погоду із проясненнями. Також у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів прогнозують уночі поривчастий вітер, а вдень короткочасний дощ із грозою.
Прогноз погоди в Одесі 15 вересня
Хмарно з проясненнями. Уночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер уночі південно-західний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с, удень північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 18-20°, вдень 24-26°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди в Одеській області 15 вересня
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень короткочасний дощ, гроза.
Вітер уночі південно-західний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с, удень північний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°C.