Погода в Одессе 15 декабря: какой прогноз синоптиков

В пятницу, 15 декабря в Одессе существенных осадков не прогнозируется, на смену южному ветру придет северо-западный, 9-14 м/с.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 15 декабря
По прогнозу синоптиков, в Одессе будет облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 3-5 ° С тепла.
Погода в Одесской области 15 декабря
Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 1-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.