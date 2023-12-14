Погода в Одессе 15 декабря: какой прогноз синоптиков

Магнитные бури 14 декабря: каким будет четверг Сегодня, 14 декабря, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку, которая продлится до 17 декабря включительно. ПОДРОБНЕЕ

На Одессу надвигается новый шторм: какая нас ждет погода В течение суток 14 декабря 2023 по Одессе и области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха этим зимним днем местами прогреется до 13°. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 декабря: о чем предупреждают синоптики Начиная с ночи 12 декабря и в течение дня 13 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий в виде тумана, видимость 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: прогноз ученых на 12 декабря По прогнозам ученых, завтра, 12 декабря, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. По прогнозам ученых, во вторник возможна четырехбалльная магнитная буря, которая повторится 18 декабря. ПОДРОБНЕЕ