Погода в Одесі 15 грудня: який прогноз синоптиків

Магнітні бурі: прогноз вчених на 12 грудня За прогнозами вчених, завтра, 12 грудня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди. За прогнозами вчених, у вівторок можлива чотирибальна магнітна буря, яка повториться 18 грудня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ