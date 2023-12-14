Погода в Одесі 15 грудня: який прогноз синоптиків

У п’ятницю, 15 грудня, в Одесі істотних опадів не прогнозується, на зміну південному вітру прийде північно-західний, 9-14 м/с.
Про це інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 15 грудня
За прогнозом синоптиків, у Одесі буде хмарно. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 3-5°С тепла.
Погода в Одеській області 15 грудня
Хмарно. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 1-6°С тепла.
На дорогах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.