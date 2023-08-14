Погода в Одессе 15 августа: облачно и жарко

Во вторник, 15 августа 2023, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Осадков в Одессе не ожидается, но снова идет жара – прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 15 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды на Одесской области 15 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.