Погода в Одесі 15 серпня: хмарно і спекотно

У вівторок, 15 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Опадів в Одесі не очікується, але знову триває спека – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 15 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 19-21°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди на Одещині 15 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 6-11 м/с.
Температура вночі 16-21°С, вдень 28-33°С.
На автошляхах області видимість добра.