Погода в Одессе 15 августа: будет жарко

Завтра, в воскресенье, 15 августа, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит +13+18 °C, днем она поднимется до +27+32 °C.
По Одесской области переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью +13+18 °C, днем +27+32 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Как сообщалось ранее, на Украину надвигается антициклон Elfi. Как ожидается, в большинстве областей страны будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до +36 °C.