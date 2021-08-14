Погода в Одессе 15 августа: будет жарко

Антициклон Elfi принесет в Украину африканскую жару В ближайшее время в Украину придет антициклон с романтическим именем Elfi. Но принесет он отнюдь не романтическую погоду – как ожидается, в большинстве областей страны будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до +36 градусов. ПОДРОБНЕЕ