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Антициклон Elfi принесет в Украину африканскую жару

Антициклон Elfi принесет в Украину африканскую жару

В ближайшее время в Украину придет антициклон с романтическим именем Elfi. Но принесет он отнюдь не романтическую погоду – как ожидается, в большинстве областей страны будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до +36 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«С понедельника, с 16-го августа, африканский воздух, презрев свежесть моря по дороге, принесет к нам +30+36 градусов!» – предупреждает она у себя в Facebook.

При этом, по словам Натальи Диденко, до конца текущей недели в Украине ожидается умеренная жара.

«Утешаемся тем, что все таки +40 нам не грозит. Пока что», – «обнадежила» синоптик.

Ранее мы рассказывали, какая погода ожидается в Одессе и области в пятницу, 13 августа.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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