Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 14 сентября: днем будет облачно и тепло

Погода в Одессе 14 сентября: днем будет облачно и тепло

В четверг, 14 сентября, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе теплую погоду. Небо будет облачным, но без осадков. На дорогах области утром ожидается туман.

Прогноз погоды в Одессе 14 сентября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области 14 сентября

Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман.

Ветер южный 9-14 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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