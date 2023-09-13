Погода в Одессе 14 сентября: днем будет облачно и тепло

В четверг, 14 сентября, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе теплую погоду. Небо будет облачным, но без осадков. На дорогах области утром ожидается туман.
Прогноз погоды в Одессе 14 сентября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области 14 сентября
Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Утром местами туман.
Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500м.