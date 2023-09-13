Погода в Одесі 14 вересня: вдень буде хмарно та тепло

У четвер, 14 вересня, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі теплу погоду. Небо буде хмарним, але без опадів. На дорогах області зранку очікується туман.
Прогноз погоди в Одесі 14 вересня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°C.
Температура морської води 21-22°C.
Прогноз погоди на Одещині 14 вересня
Хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасний дощ, гроза. Вранці місцями туман.
Вітер південно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°C.
На автошляхах області вранці подекуди туман, видимість 200-500 м.