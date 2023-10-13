Погода в Одессе 14 октября: какой прогноз на начало выходных

В субботу, 14 октября, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе 14 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ночью ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем 19-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области 14 октября
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ночью ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 19-24°С.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.