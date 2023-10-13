Погода в Одесі 14 жовтня: який прогноз на початок вихідних

Яку погоду прогнозують синоптики в Одесі 13 жовтня П’ятниця, 13 жовтня, порадує одеситів та мешканців Одеської області теплою та майже безвітряною погодою. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 12 жовтня: чи стане у четвер тепліше У четвер, 12 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, але без опадів. В області синоптики прогнозують поривчастий вітер до 17 м/с. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів завтра стане тепліше – в Одесі стовпчики термометрів піднімуться до 20°C, в області до 23°C. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

До Одеси знову прийде бабине літо? Минулими вихідними в Україні, і зокрема на Одещині, помітно похолодало, а в Карпатах навіть випав перший сніг. Здавалося б, ось вона, справжня осінь, а там і зима не за горами. Однак синоптики обнадіюють: на нас ще чекає бабине літо.

Яка ж погода очікується у жовтні-2023 і коли настане справжнє похолодання, дізнавалася «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі: якою буде середа 11 жовтня Завтра, 11 жовтня, в Одесі та Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Опадів не очікується. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на середу температура в Одесі опуститься до +5°С та в області до +2°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ