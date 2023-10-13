Погода в Одесі 14 жовтня: який прогноз на початок вихідних

У суботу, 14 жовтня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200-500 м-коду.
Прогноз погоди в Одесі 14 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вночі вітер мінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 11-13°C, удень 19-21°C.
Прогноз погоди в Одеській області 14 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман.
Вночі вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 19-24°C.
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.