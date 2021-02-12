Погода в Одессе 13 февраля: морозно и скользко

Погода в Одессе 12 февраля: снег и метель Завтра, в пятницу, 12 февраля, в Одессе ожидается облачная погода. Сильный снег, метель, гололедица. В первой половине ночи гололед, налипание мокрого снега, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Надвигается циклон: одесским школьникам разрешили остаться дома В Одессе школьникам разрешили не посещать занятия 12 февраля. Это связано с тем, что на город надвигается новый циклон. ПОДРОБНЕЕ