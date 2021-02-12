Погода в Одессе 13 февраля: морозно и скользко

Завтра, в субботу, 13 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 11-13°С мороза, днем 5-7°С мороза.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 10-15°С мороза, днем 2-7°С мороза, на севере до 10°С мороза.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 2-4 км, гололедица.
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Фото Марии Котовой