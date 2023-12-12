Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 13 декабря: о чем предупреждают синоптики

Погода в Одессе 13 декабря: о чем предупреждают синоптики

Начиная с ночи 12 декабря и в течение дня 13 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий в виде тумана, видимость 200-500 метров.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В среду, 13 декабря, в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер ночью переменные направления, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.

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Погода в Одесской области

По области — облачно. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшие осадки.

Ночью и утром туман. На севере гололедица, гололедица.

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня. Местами порывы, 15-17 м/с.

Температура ночью от 4°С до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла, на севере до 0°С.

На дорогах области местами гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность на автодорогах:

  • соблюдайте безопасный скоростной режим;
  • включите противотуманные фары;
  • держите безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
  • избегайте резких маневров на дороге;
  • будьте внимательны на пешеходных переходах.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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