Погода в Одессе 13 декабря: о чем предупреждают синоптики

Начиная с ночи 12 декабря и в течение дня 13 декабря, в Одесской области ожидается ухудшение погодных условий в виде тумана, видимость 200-500 метров.
Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В среду, 13 декабря, в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер ночью переменные направления, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.
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Погода в Одесской области
По области — облачно. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшие осадки.
Ночью и утром туман. На севере гололедица, гололедица.
Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня. Местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью от 4°С до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла, на севере до 0°С.
На дорогах области местами гололедица, ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать осторожность на автодорогах:
- соблюдайте безопасный скоростной режим;
- включите противотуманные фары;
- держите безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге;
- будьте внимательны на пешеходных переходах.