Погода в Одессе 13 декабря: о чем предупреждают синоптики

Погода в Одессе: какой прогноз на 12 декабря Во вторник, 12 декабря, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одессе и области облачную погоду без осадков. Ночью и утром возможен туман. Дневная температура будет держаться на «плюсовой» отметке. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода ожидается в Одессе 11 декабря: прогноз на понедельник Как прогнозируют синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 11 декабря 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Существенных осадков не предвидится, но ночью и утром возможен густой туман. При этом температура будет держаться на «плюсовой» отметке. ПОДРОБНЕЕ

Ночью Одессу укутает густой туман – объявлено штормовое предупреждение По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в ночь на понедельник, 11 декабря и ранним утром этого дня в Одессе и Одесской области ожидается сильный туман. Видимость на автодорогах составит не более 200-500 м. В регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ