Погода в Одесі 13 грудня: про що попереджають синоптики

Погода в Одесі: який прогноз на 12 грудня У вівторок, 12 грудня, Гідрометцентр Чорного та Азовського морів прогнозує в Одесі та області хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Денна температура триматиметься на «плюсовій» позначці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Яка погода очікується у Одесі 11 грудня: прогноз на понеділок Як прогнозують синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 11 грудня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода. Суттєвих опадів не передбачається, але вночі та вранці можливий густий туман. При цьому температура триматиметься на «плюсовій» позначці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вночі Одесу укутає густий туман – оголошено штормове попередження За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у ніч на понеділок, 11 грудня та рано вранці цього дня в Одесі та Одеській області очікується сильний туман. Видимість на автошляхах становитиме не більше 200-500 м. У регіоні оголошено штормове попередження. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ