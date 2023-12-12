Погода в Одесі 13 грудня: про що попереджають синоптики

Починаючи з ночі 12 грудня та протягом дня 13 грудня, на Одещині очікується погіршення погодних умов у вигляді туману, видимість 200-500 метрів.
Такий прогноз дали у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
У середу, 13 грудня, в Одесі буде хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.
Вітер вночі мінлива хмарність, 3-8 м/с, вдень південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі від 1°С до 1°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
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Погода в Одеській області
По області – хмарно. Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликі опади.
Вночі та вранці туман. На півночі ожеледиця, ожеледиця.
Вітер вночі мінлива хмарність, 3-8 м/с, вдень південно-східний, 9-14 м/с, у другій половині дня. Подекуди пориви, 15-17 м/с.
Температура вночі від 4°С до 1°С тепла, вдень 5-10°С тепла, північ від до 0°С.
На дорогах області місцями ожеледиця, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Водіям нагадують про необхідність бути обережними на автодорогах:
- дотримуйтесь безпечного швидкісного режиму;
- увімкніть протитуманні фари;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі;
- будьте уважні на пішохідних переходах.