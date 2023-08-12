Погода в Одессе 13 августа: будет ли воскресный дождь

Завтра, в воскресенье, 13 августа 2023 года, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду без осадков. Сильной жары также не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе 13 августа
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С тепла.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области 13 августа
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.