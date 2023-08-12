Погода в Одесі 13 серпня: чи буде недільний дощ

У неділю, 13 серпня 2023 року, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду без опадів. Сильної спеки також не очікується.
Прогноз погоди в Одесі 13 серпня
За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, удень північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-18°С, вдень 26-28°С тепла.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди на Одещині 13 серпня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, удень північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С вище за нуль.
На автошляхах області видимість добра.