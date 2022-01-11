Погода в Одессе 12 января: сильный ветер – объявлено штормовое предупреждение

Погода в Одессе 11 января: в город придут мороз и ветер Синоптики прогнозируют, что вторник 11 января в Одессе будет морозным и ветреным. Спасатели в этой связи предупреждают об опасности: не стоит стоять под деревьями и оставлять под ними транспорт. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз на Старый Новый год Ну вот и начались рабочие будни после долгих выходных. Тем не менее, череда зимних праздников продолжается: впереди Старый Новый год. «Одесская жизнь» узнавала, какая погода ожидается в период с 10 по 14 января 2022 года. ПОДРОБНЕЕ