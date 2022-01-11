Погода в Одессе 12 января: сильный ветер – объявлено штормовое предупреждение

Завтра, в среду, 12 января 2022 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: в течение суток будет дуть сильный северный ветер. Его скорость может достигать 15-20 м/с.
Погода в Одессе 12 января
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 7-9 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза.
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Погода в Одесской области 12 января
В Одесской области в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с, возможны порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12 градусов ниже нуля, днем 2-7 градусов мороза, на севере минус 10-12 градусов.
На дорогах области видимость хорошая.
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