Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 12 февраля: ждать ли капризов или сюрпризов?

Погода в Одессе 12 февраля: ждать ли капризов или сюрпризов?

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 12 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая как для февраля погода. Существенных осадков не предвидится, но по области возможен небольшой дождь, а местами – туман.

Прогноз погоды в Одессе на 12 февраля

В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 февраля

По Одесской области понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 10-15°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Фото Татьяны Маневич

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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