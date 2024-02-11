Погода в Одессе 12 февраля: ждать ли капризов или сюрпризов?

По информации синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 12 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая как для февраля погода. Существенных осадков не предвидится, но по области возможен небольшой дождь, а местами – туман.
Прогноз погоды в Одессе на 12 февраля
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 февраля
По Одесской области понедельник обещает быть облачным с прояснениями. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 10-15°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.
Фото Татьяны Маневич