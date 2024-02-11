Погода в Одессе 12 февраля: ждать ли капризов или сюрпризов?

Прогноз погоды в Одессе на 10 февраля: потепление остается Завтра, в субботу, 10 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале этого года сбываются. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды в Одессе на 9 февраля: весна пока еще остается Завтра, в пятницу, 9 февраля 2024 года, обещает быть в Одессе и Одесской области достаточно теплым и погожим днем. Таким образом, прогнозы синоптиков об аномально теплом феврале в этом году сбываются. ПОДРОБНЕЕ