Погода в Одесі 12 лютого: чи чекати на примхи чи сюрпризи?

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 12 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла як для лютого погода. Суттєвих опадів не передбачається, але в області можливий невеликий дощ, а місцями – туман.
Прогноз погоди в Одесі на 12 лютого
У Одесі завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
Прогноз погоди на Одещині на 12 лютого
По Одеській області понеділок обіцяє бути хмарним з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-10° С тепла, вдень вона підніметься до 10-15°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.
Фото Тетяни Маневич