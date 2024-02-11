Погода в Одесі 12 лютого: чи чекати на примхи чи сюрпризи?

Прогноз погоди в Одесі на 10 лютого: потепління залишається Завтра, у суботу, 10 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі та Одеській області досить теплим і погожим днем. Таким чином, прогнози синоптиків про аномально теплий лютий цього року збуваються. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 7 лютого: можна сміливо вирушати на прогулянку За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтрашня середа, 7 лютого 2024 року, обіцяє бути в Одесі й Одеській області досить теплою і погожою. Опадів не передбачається. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ