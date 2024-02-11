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Погода в Одесі 12 лютого: чи чекати на примхи чи сюрпризи?

Погода в Одесі 12 лютого: чи чекати на примхи чи сюрпризи?

За інформацією синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 12 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається досить тепла як для лютого погода. Суттєвих опадів не передбачається, але в області можливий невеликий дощ, а місцями – туман.

Прогноз погоди в Одесі на 12 лютого

У Одесі завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Прогноз погоди на Одещині на 12 лютого

По Одеській області понеділок обіцяє бути хмарним з проясненнями. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-10° С тепла, вдень вона підніметься до 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів.

Фото Тетяни Маневич

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Редакція ПРОФІЛЬ

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