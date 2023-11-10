Погода в Одессе 11 ноября: будет ли дождь в субботу?

На Одессу надвигается шторм с порывистым ветром На завтра, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Уже ночью ожидается усиление ветра юго-восточного направления с порывами до 15-20 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: что ожидать в пятницу 10 ноября? В пятницу, 10 ноября, в Одессе и Одесской области осадков не ожидается. Утром в области местами туман. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в пятницу будет немного ветрено — до 14 м/с, но в Области местами порывы до 17 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Надвигается серьезное похолодание: синоптики назвали дату Сентябрь и октябрь этого года выдались в Украине достаточно теплыми, но с начала ноября жители многих областей ощутили изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют: в ближайшие дни температура воздуха начнет существенно снижаться. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каким будет 9 ноября? Завтра, 9 ноября, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Если в Одессе без существенных осадков, то в области ночью и утром местами небольшой дождь. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, на дорогах ночью и утром дымка, видимость 1-2 км. ПОДРОБНЕЕ