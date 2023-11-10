Погода в Одессе 11 ноября: будет ли дождь в субботу?

В субботу, 11 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение — ожидается порывистый ветер до 20 м/с. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и Одесской области в течение дня ожидается дождь.
Прогноз погоды в Одессе 11 ноября
Облачно. Дождь.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-13°C, днем 16-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области 11 ноября
Облачно. Дождь.
Ветер юго-восточный, во второй половине дня юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°C, днем 13-18°C.
На автодорогах области видимость добра.