Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 11 марта: станет ли в понедельник холоднее

Погода в Одессе 11 марта: станет ли в понедельник холоднее

Какая погода ждет одесситов и жителей области завтра, в понедельник, 11 марта 2024 года, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 11 марта

По информации специалистов по погоде, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 11 марта

По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Днем местами небольшой дождь. Ночью местами слабый туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, на севере возможны заморозки до 3°С мороза, днем воздух прогреется до 7-12°С тепла.

На дорогах области ночью местами слабый туман видимость 500-1000 м.

Фото Марии Котовой

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua