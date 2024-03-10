Погода в Одессе 11 марта: станет ли в понедельник холоднее

Какая погода ждет одесситов и жителей области завтра, в понедельник, 11 марта 2024 года, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 11 марта
По информации специалистов по погоде, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 11 марта
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Днем местами небольшой дождь. Ночью местами слабый туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, на севере возможны заморозки до 3°С мороза, днем воздух прогреется до 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью местами слабый туман видимость 500-1000 м.
Фото Марии Котовой