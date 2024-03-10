Погода в Одесі 11 березня: чи стане в понеділок холодніше

Яка погода чекає на одеситів та мешканців області завтра, у понеділок, 11 березня 2024 року, розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 11 березня
За інформацією фахівців із погоди, завтра в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 11 березня
На Одещині прогнозують мінливу хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вночі місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, на півночі можливі заморозки до 3°С морозу, вдень повітря прогріється до 7-12°С тепла.
На дорогах області вночі місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
Фото Марії Котової