Погода в Одессе 11 декабря: опять дождь и ветер

О «мелочных» потерях в Одессе и любви к историческим деталям «На доме по такому-то адресу оригинальный старинный флагодержатель сохранился. В хорошем состоянии», — пишет мне в личку знакомый. Поторопилась я запечатлеть эту историческую деталь, прибежала по указанному адресу, а на месте флагодержателя на фасаде уже одна дыра красуется. ПОДРОБНЕЕ

Как понять, что человек говорит неправду? Люди время от времени лгут. Бывает маленькая ложь, чтобы защитить чувства другого человека: «Это платье тебя совсем не полнит!». Бывает большая ложь, когда пишут неправду в резюме или пытаются скрыть преступление. ПОДРОБНЕЕ