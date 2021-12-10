Погода в Одессе 11 декабря: опять дождь и ветер

Завтра, в субботу, 11 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Кроме того, будет дуть сильный ветер.
Погода в Одессе 11 декабря
Облачно. Ночью сильный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем 10-12°С.
Погода в Одесской области 11 декабря
Облачно. Ночью небольшой дождь, местами сильный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 8-13°С.
На дорогах области ночью видимость во время дождя 2-4 км.