Погода в Одессе 10 января: температура опустится до отрицательных значений

В Одессе в ночь на воскресенье, 10 января, будет небольшой мороз, днем плюсовая температура, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одесской области также будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла. На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
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