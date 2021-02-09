Погода в Одессе 10 февраля: ночь и утро в тумане

Завтра, в среду, 10 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер южный, днем западный 9-14 м/с.

Температура ночью 2-4°С тепла, днем 10-12°С тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки. Ночью и утром туман, на севере гололедица.

Ветер южный, днем западный 9-14 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 10-15°С со знаком «плюс», на севере 5-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 метров, на севере гололедица.

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Фото Ивана Мягченкова