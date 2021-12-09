Погода в Одессе 10 декабря: снова дождь и сильный ветер

Завтра, в пятницу, 10 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Кроме того, будет дуть сильный ветер.
Погода в Одессе 10 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем она поднимется до 11-13 градусов выше нуля.
Погода в Одесской области 10 декабря
По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, в четверг, 9 декабря, в Одесской области было объявлено предупреждение из-за тумана.