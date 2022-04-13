Погода на стороне защитников Одессы: десант невозможен, но ракетная угроза остается

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщило о текущей оперативной обстановке на юге Украины (в Одесской, Николаевской и Херсонской областях).

Силы охраны и обороны южных регионов мужественно противостоят попыткам оккупантов вернуть утраченные позиции в Николаевской и Херсонской областях.

Наши войска героически защищают каждый населенный пункт. Между тем, враг не прекращает артиллерийские удары по нашим позициям и гражданским объектам. Активно ведет воздушную разведку.

Не имея боевых успехов, оккупанты активизируют мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области, проводят агитацию и распространяют фейковую информацию, про успехи так называемой «специальной военной операции» в регионе.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях, сохраняя угрозу нанесения ракетных ударов. Штормовая погода в составе природных сил территориальной обороны активно противодействует высадке десанта.