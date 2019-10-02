Погода на 3 жовтня. Вночі та зранку в Одесі очікується туман

Завтра, 3 жовтня, в Одесі буде туман. Водіям варто бути обережнішими на дорозі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вночі та вранці очікується туман.
Вітер прогнозують південно-східний, вдень південний, швидкістю 9-14 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 14-16°С, вдень 20-22°С.
Нагадаємо, з 1 жовтня по 1 травня всі власники механічних транспортних засобів повинні включати денні ходові вогні.
Фото: ISO Republic