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Новости Одессы и Одесской области

Одесским водителям напомнили о необходимости ездить со светом

Одесским водителям напомнили о необходимости ездить со светом

С 1 октября по 1 мая все владельцы механических транспортных средств должны включать дневные ходовые огни.

Требование является обязательным, особенно на загородных трассах.

Об этом напоминает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

Также подчеркивается, что огни должны быть включены, вне зависимости от времени суток.

Патрульные также добавили, что, если в машине нет ходовых огней, можно воспользоваться ближним светом фар.

Невыполнение этого предписания грозит неприятным разговором с правоохранителями с предупреждением о дальнейшей админответственности.

Фото: Патрульная полиция, osnova35.ru

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ

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