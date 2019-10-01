Одесским водителям напомнили о необходимости ездить со светом

С 1 октября по 1 мая все владельцы механических транспортных средств должны включать дневные ходовые огни.
Требование является обязательным, особенно на загородных трассах.
Об этом напоминает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области на своей странице в Facebook.
Также подчеркивается, что огни должны быть включены, вне зависимости от времени суток.
Патрульные также добавили, что, если в машине нет ходовых огней, можно воспользоваться ближним светом фар.
Невыполнение этого предписания грозит неприятным разговором с правоохранителями с предупреждением о дальнейшей админответственности.
Фото: Патрульная полиция, osnova35.ru
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