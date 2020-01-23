Погода на 24 січня. В Одесі стовпчики термометрів опустяться до 4°С морозу

Завтра, 24 січня, в Одесі буде хмарно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 23 січня до 21 год. 24 січня 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, вдень південно-західний швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 2-4°С морозу, вдень 4-6°С тепла.

Фото: Пушкинская

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