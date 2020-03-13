Погода на 14 березня. В Одесі вночі та вранці буде невеликий дощ

Завтра, 14 березня, в Одесі буде хмарно.

Прогноз погоди на період від 21 год. 13 березня до 21 год. 14 березня 2020 р.

В Одесі буде марно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер прогнозують південно-західний, швидкістю 9-14 м/с, вночі можливі пориви в межах 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 6-8°С тепла, вдень 12-14°С тепла.

Фото: Одесская жизнь

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