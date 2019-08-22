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Новости Одессы и Одесской области

Погибшие студенты поселились в одесском отеле, пока в общежитии травили тараканов

Погибшие студенты поселились в одесском отеле, пока в общежитии травили тараканов

Трагедия в одесской гостинице “Токио Стар” унесла жизнь двух молодых людей из Балты, 17-летнего Николая Кравченко и 18-летней Ольги Романюк. Их уже похоронили.

В родном городке земляки до сих пор не могут оправиться от шока.

– Молодые люди были наполнены любовью к жизни, планами на будущее, искренние соболезнования семьям, которые потеряли детей, – отметила в  Facebook начальник отдела связей с общественностью и СМИ Балтского горсовета Анна Рыбицкая.

В свою очередь, друг погибшего Николая рассказал нам, что ребята учились в Одессе. После учебы вместе подрабатывали в супермаркете. Они были знакомы с детства и встречались.

В гостинице решили поселиться, так как в студенческом общежитии травили тараканов. Там молодые люди планировали пробыть не больше суток.

Напомним, пожар в гостинице “Токио Стар” произошел в ночь на 17 августа. Погибло девять человек, еще 18 пострадали.

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Фото: пресс-служба Балтской РГА 

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