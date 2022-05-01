Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 1 мая?

Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 29 апреля? Сегодня, в пятницу, 29 апреля 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться шесть поездов. Эвакуационных составов на этот день не предусмотрено.

Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно». ПОДРОБНЕЕ