Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 1 мая?

Сегодня, в воскресенье, 1 ма 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся шесть поездов. При этом эвакуационных составов на сегодняшний день не ожидается.
Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».
Так, поезда из Одессы будут отправляться по следующим направлениям:
- #8 Одесса – Харьков – 22:25;
- #12 Одесса – Львов – 21:31;
- #26 Одесса – Рахов – 15:00;
- #36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- #92 Одесса – Славянск – 17:14;
- #106 Одесса – Киев – 22:03.
Также напоминаем, что с 1 по 3 мая – на период действия продленного комендантского часа – временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.