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Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 1 мая?

Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 1 мая?

Сегодня, в воскресенье, 1 ма 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся шесть поездов. При этом эвакуационных составов на сегодняшний день не ожидается.

Об этом информирует Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».

Так, поезда из Одессы будут отправляться по следующим направлениям:

  1. #8 Одесса – Харьков – 22:25;
  2. #12 Одесса – Львов – 21:31;
  3. #26 Одесса – Рахов – 15:00;
  4. #36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
  5. #92 Одесса – Славянск – 17:14;
  6. #106 Одесса – Киев – 22:03.

Также напоминаем, что с 1 по 3 мая – на период действия продленного комендантского часа – временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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