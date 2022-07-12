Поезда из Одессы 12 июля: куда можно уехать?

Одессу и Харьков свяжет новый поезд С 29 июля 2022 года «Укрзалiзниця» назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков – Одесса. Он позволит связать прямым железнодорожным сообщением города востока и юга нашей страны. ПОДРОБНЕЕ

Одесский железнодорожный вокзал признали лучшим в Украине «Укрзализныця» составила рейтинг вокзалов и поездов страны на основе сервиса отзывов пассажиров. Лучшим стал Одесский. К тому же в ТОП-5 вошли два одесских поезда. ПОДРОБНЕЕ