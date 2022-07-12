Поезда из Одессы 12 июля: куда можно уехать?

Сегодня, во вторник, 12 июля 2022 года, с одесского железнодорожного вокзала отправятся 9 поездов.
Как сообщает «Укрзалiзниця», поезда из Одессы 12 июля назначены по следующим направлениям:
- Одесса – Черновцы – 14:54;
- Одесса – Яремча – 14:54;
- Одесса – Пшемышль – 15:54;
- Одесса – Ужгород – 15:54;
- Одесса – Ковель – 18:12;
- Одесса – Харьков – 20:12;
- Одесса – Днепр – 20:39;
- Одесса – Львов – 21:04;
- Одесса – Киев 21:18.
Напомним, с 29 июля 2022 года «Укрзалiзниця» назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков – Одесса. Он позволит связать прямым железнодорожным сообщением города востока и юга нашей страны.