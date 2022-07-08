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Одессу и Харьков свяжет новый поезд

Одессу и Харьков свяжет новый поезд

С 29 июля 2022 года «Укрзалiзниця» назначает новый поезд №288/287 сообщением Харьков – Одесса. Он позволит связать прямым железнодорожным сообщением города востока и юга нашей страны.

Как информирует пресс-служба перевозчика, поезд будет курсировать из Харькова через день по нечетным числам с 29 июля. Время отправления – в 7:58, прибытие в Одессу – в 10:39.

В обратном направлении из Одессы поезд будет курсировать по четным числам с 30 июля. Отправление – в 15:42, прибытие в Харьков – в 17:40.

Поезд №288/287 будет следовать через Лозовую, Павлоград, Днепр, Запорожье, Марганец, Никополь, Кривой Рог, Кропивницкий и другие города, давая удобное железнодорожное сообщение по нескольким регионам.

Поезд Харьков-Одесса

Билеты уже доступны онлайн на сайте и в чат-боте «Укрзалiзницi», а также в кассах уж с сегодняшнего дня, 8 июля.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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