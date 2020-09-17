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Поезд Киев – Одесса попал в ТОП самых популярных в 2020 году

Поезд Киев – Одесса попал в ТОП самых популярных в 2020 году

“Укрзализныця” назвала самые популярные пассажирские направления в 2020 году. 

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“Укрзализныця” с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров. Треть из них (3,9 млн) выбрали поезда для путешествий в летние месяцы. Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщения между областными центрами”, – сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

Самые популярные поезда (по количеству перевезенных пассажиров):

  • Киев – Харьков – Киев: 498,9 тыс.;
  • Киев – Львов – Киев: 437,7 тыс.;
  • Киев – Днепр – Киев: 388,9 тыс.;
  • Киев – Одесса – Киев: 295,7 тыс.

Напомним,  пассажирский поезд Одесса-Киев будет курсировать под охраной.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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