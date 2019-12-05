Четверо пострадавших при пожаре на Троицкой в тяжелом состоянии

Приступить к разбору завалов здания спасатели пока не могут, поскольку есть угроза обрушения.
Четыре человека, которые пострадали во время пожара в здании одесского колледжа, находятся в тяжелом состоянии. Один из них – в крайне тяжелом. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
По его данным, в стационаре сейчас находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизни. Пациенты полностью обеспечены медикаментами.
По состоянию на 10:00 известно об одной погибшей. При этом 14 человек, которые могли быть в здании, так и не вышли на связь.
Каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии. Эксперты считают, что разбирать дом опасно. По данным ГС ЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции. Для этого привлекут специалистов в Киева.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать неисправный удлинитель в закрытом кабинете.
В здании 1914 года было много конструкций и элементов из древесины.
Сейчас решается вопрос о размещении семей пострадавших.
В Одесской области 5-6 декабря объявлен траур. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены.
Фото: Артем Виноградов
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