Четверо пострадавших при пожаре на Троицкой в тяжелом состоянии

Приступить к разбору завалов здания спасатели пока не могут, поскольку есть угроза обрушения.

Четыре человека, которые пострадали во время пожара в здании одесского колледжа, находятся в тяжелом состоянии. Один из них – в крайне тяжелом. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По его данным, в стационаре сейчас находятся 26 человек. Из них 15 несовершеннолетних и 7 спасателей. Врачи борются за их жизни. Пациенты полностью обеспечены медикаментами.

По состоянию на 10:00 известно об одной погибшей. При этом 14 человек, которые могли быть в здании, так и не вышли на связь.

Каркас здания в удовлетворительном состоянии, но все перестенки в аварийном состоянии. Эксперты считают, что разбирать дом опасно. По данным ГС ЧС, придется применять специальный кран для проведения спасательно-поисковой операции. Для этого привлекут специалистов в Киева.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать неисправный удлинитель в закрытом кабинете.

В здании 1914 года было много конструкций и элементов из древесины.

Сейчас решается вопрос о размещении семей пострадавших.

В Одесской области 5-6 декабря объявлен траур. Все развлекательные мероприятия должны быть отменены.

Фото: Артем Виноградов

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