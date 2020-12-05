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Подробности отравления трех одесситов: ранее арестованного убийцу помиловал «добрый» судья

Подробности отравления трех одесситов: ранее арестованного убийцу помиловал «добрый» судья

Стали известны новые подробности умышленного отравления в Одессе супружеской четы и их подруги. Мужчина в результате умер, а две женщины оказались в реанимации. При этом из квартиры, где произошло преступление, пропали ценности и деньги.

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Как пишет «Думская», полицейские задержали гражданина Азербайджана, ранее судимого за грабеж. Он пришел к пострадавшим в гости и презентовал бутылку коньяка. Во время совместного распития этого напитка он, как полагают следователи, подсыпал в бокалы собутыльников отраву (предварительно, препарат азалептол (клозапин), который часто применяют так называемые клофелинщики), а когда они отключились, вынес из дома все ценное, что смог найти.

Иностранцу инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений, покушение на убийство и разбой. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Между тем, по сообщению источника в прокуратуре, ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Так, еще в 2016 году сотрудники полицейского департамента стратегических расследований задержали банду из трех человек, которая травила и грабила одесситов, используя все тот же препарат. Как утверждают в уголовном розыске, на счету группы несколько десятков преступных эпизодов.

По данным следствия, в эту банду входил и нынешний отравитель. После задержания всех троих членов банды поначалу арестовали, но после Приморский суд Одессы освободил двоих из них «ввиду отсутствия обстоятельств, предусматривающих меру пресечения в виде содержания под стражей». Один из бандитов до сих пор скрывается, а второй, как выяснилось, вернулся к прежнему ремеслу.

Также «Думской» стало известно, что «добрым» судьей, позволившим убийце выйти на свободу, оказался председатель Приморского суда Сергей Кичмаренко. Решение об изменении меры пресечения он принял 2 ноября, и спустя всего месяц подозреваемый совершил аналогичное преступление.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе приезжий уроженец одной из стран Закавказья умышленно отравил троих человек. Преступника задержали и поместили в следственный изолятор.

Фото: Lenta.news

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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