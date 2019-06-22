Подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко закрыли в СИЗО на 2 месяца

Суд избрал подозреваемому в убийстве Дарьи Лукьяненко меру пресечения в виде ареста сроком на 60 дней без права внесения залога.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, ему грозит пожизненное заключение.

Злоумышленник полностью признался в содеянном и во время следственного эксперимента повторил свои преступные действия. В тот страшный день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил. Тело спрятал в выгребной яме своего дома.

Ему назначено несколько экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.

Напомним, девочка пропала 13 июня, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю – ребенка разыскивали сотни людей. К круглосуточным поискам были привлечены сотрудники полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, волонтеры, были задействованы водолазы и авиация. 19 июня Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

Полиция возбудила в отношении подозреваемого уголовные производства сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 152, ч.2 ст. 146, ч. 2. ст. 115, ч.1 ст. 297.

Основной причиной смерти Даши Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве.

Вчера был объявлен траур по Дарье Лукьяненко в Ивановке Одесской области. В этот же день прошли ее похороны. Попрощаться с девочкой пришли жители поселка и многие люди из других городов Украины.

Трагедия всколыхнула всю страну. На сайте президента собирают голоса под петицией с требованием ввести смертную казнь за такие преступления. Активизировались дискуссии об изменении законодательства по защите детей от педофилов и маньяков.

Фото: пресс-служба Нацполиции