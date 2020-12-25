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Подозреваемого в педофилии директора детдома на Одесчине арестовали и тут же увезли в больницу

Подозреваемого в педофилии директора детдома на Одесчине арестовали и тут же увезли в больницу

В городе Измаиле Одесской области суд заключил под стражу на 55 суток директора детского дома, подозреваемого в сексуальном насилии и совращении малолетних.

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Между тем, как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, у подозреваемого есть возможность выйти на свободу, внеся залог в размере 168 тысяч гривен.

Помимо этого, Измаильский горрайонный суд удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении подозреваемого от должности.

В прокуратуре напомнили, что с июня 2018-го по август 2020 года 59-летний директор детдома систематически приводил в свой кабинет трех малолетних воспитанников под предлогом совместного просмотра мультфильмов, а затем, используя доверие, свой авторитет и влияние на детей, а также их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал по отношению к ним сексуальное насилие и развратные действия.

Во время закрытого заседания суда подозреваемому стало плохо, он пожаловался на боль в сердце. Его доставили в больницу Измаила. Там он будет находиться под охраной в сопровождении полиции. После прохождения курса лечения его переведут в следственный изолятор.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее «педагогу» сообщили о подозрении в совершении преступления по статьям Уголовного кодекса о сексуальном насилии и развращении малолетних. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что в Измаиле есть детдом, где содержат детей от рождения до семи лет.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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